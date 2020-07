Russia e Cina accelerano il processo di de-dollarizzazione: la maggior parte degli scambi non viene più condotta con i biglietti verdi (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo anni passati a parlare dell’abbandono del dollaro USA, Russia e Cina lo stanno facendo davvero. Nel primo trimestre del 2020, la quota del dollaro negli scambi tra i paesi è scesa per la prima volta al di sotto del 50%. Per dare un’indicazione della portata dell’adeguamento, solo quattro anni fa il biglietto verde rappresentava oltre il 90 percento degli scambi di valuta. Secondo il quotidiano di Mosca Izvestia, la quota è scesa al 46 percento, precipitando dal 75 percento nel 2018. Il 54 percento degli scambi non in dollari è costituito da yuan cinese (17 percento), euro (30 percento) e russo rublo (7 percento). Il ruolo ridotto del dollaro nel commercio internazionale può essere principalmente attribuito ... Leggi su databaseitalia

