Razzismo, Zaha: “I giocatori neri non si divertono da tempo sui social” (Di giovedì 30 luglio 2020) L’attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha è stato di recente vittima di Razzismo: via social, un ragazzino di 12 anni, poi arrestato, si era spinto decisamente oltre tra insulti e minacce nei confronti del giocatore solamente per via del colore della sua pelle. Il centravanti ha parlato di questo delicatissimo tema alla CNN ammettendo, oramai, di non usare più i vari Instagram e Twitter ed in generale che i calciatori di colore hanno paura di quello che possono leggere ai loro post. “I giocatori neri non si stanno divertendo da tempo ormai su Instagram e sui social”, ha commentato Zaha in riferimento alle tante parole e insulti a sfondo razziale che i giocatori subiscono. “Non mi piace quello che sta ... Leggi su sportface

