Pasti e bagno col cronometro | bufera a Mondo Convenienza

Milano, 30 luglio 2020 - Per protestare sull’organizzazione post-lockdown dei tempi e degli spazi per la pausa pranzo ha organizzato un picnic solitario, fuori dal punto vendita di San Giuliano Milane ...Perdere peso e riacquistarlo, o addirittura prendere chili in più. E' l'effetto yo-yo, oscillazione tipica di chi segue diete ipocaloriche ripeture, alternate a periodi di regime libero: in poche paro ...