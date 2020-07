No, Piero Angela su Facebook non regala 1.000€ ai propri follower (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 28 luglio 2020 su Facebook l’account «Piero Angela» ha pubblicato un post in cui si comunica che il noto divulgatore scientifico, visto il «momento molto difficile» legato all’emergenza sanitaria da Covid-19, ha deciso di condividere la propria felicità per i suoi follower su Facebook. «Ho selezionato casualmente persone per ricevere premi di € 1000 per 25 vincitori». Per vincere il premio economico, sarebbe necessario registrarsi all’interno di un sito di cui viene fornito un link. Si tratta di un messaggio falso, diffuso con lo scopo di ottenere informazioni sugli utenti. Invitiamo quindi i nostri lettori a non cliccare sul link riportato nel messaggio. Post pubblicato su Facebook il 28 luglio ... Leggi su facta.news

