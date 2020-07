Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita si è ritirato dalla trattativa per comprare la squadra di calcio del Newcastle (Di giovedì 30 luglio 2020) Il consorzio di investitori sostenuto dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita si è ritirato dalla trattativa per comprare la squadra di calcio inglese del Newcastle, citando i problemi nel concludere la trattativa con gli attuali proprietari della squadra e le incertezze Leggi su ilpost

sportli26181512 : UFFICIALE: l'Arabia Saudita rinuncia all'acquisto del Newcastle: Niente proprietà araba per il Newcastle: il Fondo… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie L’Arabia Saudita rinuncia all’acquisto del Newcastle: Il Fondo sovrano dell’Arabia Saudita (Publi… - Eudosso : Il fondo sovrano di debito - ArmandoRoma2 : @AsromaSceicco @VincenzoPecchi1 @Sardanapalooo @aleaus81 @Teleradiostereo Però sceicco, perdonami... fermorestando… - avvocati_info : RT @Phastidio: Il fondo sovrano di debito -

Ultime Notizie dalla rete : fondo sovrano

AgoraVox Italia

Poco fa è arrivato un comunicato ufficiale del Fondo sovrano dell’Arabia Saudita (Public Investment Fund), PCP Capital Partners e Reuben Brothers che recita così: «Con profondo apprezzamento per la ...Negli anni Cinquanta fu la corsa alla conquista dello spazio a mettere in competizione Russia e America. Ora le due super potenze sgomitano allo stesso modo. Ma per la corsa al vaccinoanti Covid. Una ...