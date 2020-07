Dybala: “Ho avuto la fortuna di arrivare dove sono. La Juve pensa già al decimo scudetto di fila” (Di giovedì 30 luglio 2020) Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato al “The Guardian” del passato ma anche del futuro. Ecco le sue parole: “Il calcio è la mia passione ed è la mia vita da quando avevo tre anni. Ho avuto la fortuna di arrivare dove sono, ma se non fosse successo non ho idea di cosa avrei fatto. L’istruzione è lo strumento necessario per aiutare la gente e il calcio in questo può dare una grande mano. Ogni vittoria è speciale – sottolinea la Joya -. Alla Juve ci piace vincere e questo ci rende vincenti. Conquistare nove titoli di fila è incredibile e stiamo pensando al decimo. Ora però dobbiamo pensare alla Champions: ... Leggi su alfredopedulla

