Covid, test per docenti e personale (Di giovedì 30 luglio 2020) Analisi a tappeto nel mondo della Scuola, la sicurezza in classe passa anche per i test: tra le misure previste per la riapertura, ci sono infatti anche i test sierologici per tutto il personale ... Leggi su leggo

Tg3web : Primo test di ammissione per le facoltà di medicina. Alla Fiera di Roma in tanti arrivano con l’obiettivo di metter… - TgrRai : Arrivati a Settimo torinese, #Torino, 150 #migranti da Porto Empedocle e Lampedusa, #Agrigento: verranno smistati a… - nzingaretti : Test #Covid ai viaggiatori che arrivano in autobus da Paesi a rischio. Presto un’ordinanza per rafforzare le misure… - infoitinterno : Covid, tracciamento e test nelle stazioni dei bus in arrivo da paesi extra Schengen - AndreaMsg71 : RT @corrado_ita: Il test COVID è stato fabbricato per renderti 'test positivo per COVID' se hai avuto il raffreddore comune. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid test VIDEO | Coronavirus, al via i test sierologici all'autostazione Tibus: il primo pullman arriva dalla Romania RomaToday Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Italia “a caccia” di focolai (30 Luglio)

Le Ultime notizie e le ultim’ora di oggi 30 Luglio 2020. Continua la caccia agli asintomatici in tutta Italia, e il problema dell’immigrazione si fa sempre più pressante In un ristorante a Jesolo sono ...

Decimo giorno senza morti a Parma. E anche nessun nuovo contagio. Un morto in tutta la regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.603 casi di positività, 28 in più rispetto a ieri, di cui 10 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attiv ...

Le Ultime notizie e le ultim’ora di oggi 30 Luglio 2020. Continua la caccia agli asintomatici in tutta Italia, e il problema dell’immigrazione si fa sempre più pressante In un ristorante a Jesolo sono ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.603 casi di positività, 28 in più rispetto a ieri, di cui 10 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attiv ...