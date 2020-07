Coronavirus, nuove linee guida per la ripartenza: ok a discoteche, eventi e fiere (Di giovedì 30 luglio 2020) In vista della riapertura delle discoteche e della ripartenza di sagre, fiere ed eventi – inizialmente prevista per lo scorso 14 luglio e poi rimandata in attesa di tempi più “maturi” a livello di misure di sicurezza – ci sono una serie di novità riguardanti le regole per il contenimento dei contagi da Coronavirus. Il governo, infatti, dopo aver prorogato lo stato di emergenza di altri tre mesi e fino al prossimo 15 ottobre, metterà ora a punto insieme alle Regioni tutti i dettagli al fine di garantire che la ripresa di alcune attività avvenga in condizioni di sicurezza e scongiurare l’esplosione di nuovi focolai epidemici. Dettagli che verranno definiti nella giornata di oggi a seguito di un confronto tra il premier Giuseppe Conte, i ministri ... Leggi su tpi

Corriere : Le nuove linee guida: via libera a fiere, discoteche e navi da crociera - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - rtl1025 : ?? Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Pr… - metallirari : Nel mondo post-coronavirus la sostenibilità è un grosso business per i grandi investitori, sempre alla ricerca di n… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus, le nuove linee guida: via libera a fiere, discoteche e navi da crociera. Così si riparte -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuove Linee guida Covid, il Dpcm 31 luglio: mascherine, discoteche e fiere, cosa cambia Corriere della Sera Barcellona si svuota, i turisti lasciano la citta' per paura del coronavirus

Articolo 28 luglio - Nono giorno senza decessi a Parma, un nuovo contagio. Un morto in tutta la regione ...

Niente di nuovo sul fronte Covid

Altro giorno con nessuna novità per Civitavecchia sul fronte Covid-19. La Regione Lazio ha comunicato che oggi ci sono due nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4. Si tratta di ...

Articolo 28 luglio - Nono giorno senza decessi a Parma, un nuovo contagio. Un morto in tutta la regione ...Altro giorno con nessuna novità per Civitavecchia sul fronte Covid-19. La Regione Lazio ha comunicato che oggi ci sono due nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4. Si tratta di ...