E' allarme nell'agro nolano per l'esplosione di diversi casi di Covid-19. Tra Cimitile, Cicciano e Camposano si sono registrati molti infetti nel giro di poche ore. A Cicciano, in provincia di Napoli, il sindaco, Giovanni Corrado, ha emesso un'ordinanza per imporre l'obbligo di mascherina anche all'aperto dopo la scoperta di un caso di positività.

Ultime Notizie dalla rete : Cicciano rischio Cicciano, rischio focolaio dopo un funerale: tamponi per decine di partecipanti Teleclubitalia.it Coronavirus a Cicciano, l’attacco del consigliere Coppola (M5S) al Comune: “Zero trasparenza”

Il caso di positività al coronavirus e l’autodenuncia di isolamento fiduciario di un altro cittadino sui social hanno scosso Cicciano. Diversi i commenti e le discussioni sulla piazza virtuale tra dub ...

Coronavirus in Campania, due cuginette positive: paura all'asilo e nel campo estivo

Torna dalla Serbia e contagia 6 persone, tra le quali due bimbe piccole, una è sua figlia e l’altra è sua nipote. Effetto domino in tre comuni del napoletano. A Cimitile, Camposano e Cicciano un picco ...

