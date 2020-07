Bally, dalla parte delle montagne (Di giovedì 30 luglio 2020) Bally rafforza il suo programma di salvaguardia delle montagne dopo il lancio dell’iniziativa Bally Peak Outlook lo scorso anno - la prima pulizia del Monte Everest dal campo base alla vetta. La Fondazione Bally Peak Outlook, istituita all’inizio di quest’anno per strutturare formalmente l’impegno a lungo termine della società per la tutela dei paesaggi montani, si impegna a supportare spedizioni ambiziose e iniziative di conservazione in tutto il mondo - dall’Himalaya al Monte Fuji al Kilimangiaro. Sempre in collaborazione con l'attivista e alpinista Dawa Steven Sherpa, infatti, il marchio del lusso svizzero, da sempre legato al mondo della montagna, si impegna a ripulire i campi base delle 8 vette della regione che superano gli 8.000 metri: Everest ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Bally dalla Bally, dalla parte delle montagne GQ Italia Happy Casa Brindisi, ingaggiato Ousman Krubally

Il trasferimento nel novembre 2012 in Slovenia, ai Den Helder Kings, viene consacrato dalla vittoria del titolo di MVP della Slovenian Basketball League da leader della classifica per punti (17.7) e ...

UFFICIALE LBA - Brindisi, ingaggiato Ousman Krubally

Happy Casa Brindisi è lieta di comunicare l’ingaggio del centro Ousman Krubally, atleta statunitense con passaporto gambiano di 201 cm per 102 kg. Per ‘Ous Juice’ si tratta di un ritorno nel campionat ...

Il trasferimento nel novembre 2012 in Slovenia, ai Den Helder Kings, viene consacrato dalla vittoria del titolo di MVP della Slovenian Basketball League da leader della classifica per punti (17.7) e ...Happy Casa Brindisi è lieta di comunicare l’ingaggio del centro Ousman Krubally, atleta statunitense con passaporto gambiano di 201 cm per 102 kg. Per ‘Ous Juice’ si tratta di un ritorno nel campionat ...