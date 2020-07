Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sassuolo-Genoa si disputerà sul campo del Mapei Stadium alle 19,30. ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All: De Zerbi Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Masiello; Biraschi, Lerager, Schone, Jagiello, Cassata; Pinamonti, Pandev. All: Nicola Foto: profilo twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Inter_en : ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since… - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - numeroplayer : SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo GENOA… - StreamsCalcioTV : 1 Live Streams Sassuolo (8) - (17) Genoa (19:30 CET) - numeroplayer : Campeonato Italiano - 37ª rodada - 14h30: (15º) Sampdoria x Milan (6º) ?? RAI Italia (4º) Lazio x Brescia (19º) (8º… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Genoa

Alle 19:30 andrà in scena dal Mapei Stadium Sassuolo–Genoa. La sfida che vale la 37esima giornata vede di fronte due squadre che non rinunciano mai ad attaccare. La squadra di Roberto De Zerbi, ...Il match tra Sassuolo e Genoa è valido per la 37esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta. (Alessandro Sabattini/) Si gioca oggi 29 luglio alle 19.30 ...