Rientra a Mercato San Severino dall’Albania: positivo al Covid (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDai tamponi effettuati, è emerso nel pomeriggio di oggi un solo caso positivo, registrato a Mercato San Severino. Trattasi di un cittadino italiano Rientrato 15 giorni fa dall‘Albania. L’uomo, residente nella frazione Piazza del Galdo, seppur asintomatico è stato sottoposto a tampone nei giorni scorsi in quanto, di rientro dall’estero, ha viaggiato con un cittadino di altro comune risultato positivo al Covid-19. Attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare. Non sono emersi, al momento, ulteriori casi a Salerno e provincia. Nella città di Salerno restano dunque 36 i casi positivi, 21 quelli registrati nel comune di Pisciotta. L'articolo Rientra a ... Leggi su anteprima24

robertoerreB : @VincenzoOrab96 Se stai ripensando alla mia risposta quando mi hai chiesto che tipo di mercato mi aspettassi per la… - rinoscialo : @Gazzetta_it Ottimo! In realtà sono quasi 51 milioni. #O_Karnezis era in scadenza 2021 ed ha un valore di mercato d… - Fraspa99 : @TeresaBellanova @Corriere Per favore mi spieghi quale è il senso di quello che farete ad Agosto : sgravi totali pe… - dayfootball1981 : @luigisky2 @PaPaganini Secondo noi Aouar é molto probabile,perché rientra in tutte le caratteristiche del mercato J… - Teo__Visma : @DavidBasco86 @teo_acm Rientra a fine settembre. Non sta fuori sei mesi. Comunque in Spagna ha parecchio mercato (B… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientra Mercato Juve: rientrano due giocatori, ma sono già sul mercato Calciomercato.com Covid a Salerno: un positivo a Mercato S.Severino. Rientrava da Albania

Dai tamponi effettuati, è emerso nel pomeriggio di oggi un solo caso positivo, registrato a Mercato San Severino. Trattasi di un cittadino italiano rientrato 15 giorni fa dall’Albania. Non sono emer ...

Incentivi o vendere autonomamente la propria auto usata? La soluzione? IlValutatore.it

La auto che rientrano in questi parametri sono un numero limitato ... sono disposte ad offrire non è infatti mai corrispondente all’effettivo valore di mercato dell’auto. Se l’usato viene valutato ...

Dai tamponi effettuati, è emerso nel pomeriggio di oggi un solo caso positivo, registrato a Mercato San Severino. Trattasi di un cittadino italiano rientrato 15 giorni fa dall’Albania. Non sono emer ...La auto che rientrano in questi parametri sono un numero limitato ... sono disposte ad offrire non è infatti mai corrispondente all’effettivo valore di mercato dell’auto. Se l’usato viene valutato ...