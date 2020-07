Leodori: da digitale a infrastrutture e acqua, ecco proposte per futuro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – Le infrastrutture, la digitalizzazione, la ricerca, l’ambiente, l’acqua, l’agricoltura e la semplificazione. Sono le tematiche ricorrenti nelle circa 900 proposte che sono arrivate da cittadini, imprenditori, associazioni e sindacati del Lazio nel corso delle sette tappe del roadshow “Le idee di tutti. La Regione del futuro” durato un mese e nel corso del quale sono state raccolte dalla Regione Lazio, sui vari territori delle province, le istanze su come impiegare i circa 6 miliardi di euro in arrivo per la programmazione europea 2021/2027. Il vicepresidente, Daniele Leodori, in occasione della tappa conclusiva a Roma ne ha illustrate alcune: “Su Universita’, innovazione e ricerca una proposta interessante e’ arrivata dal Cnr, per la creazione ... Leggi su romadailynews

RIETI - Raccogliere contributi utili soprattutto da parte degli amministratori reatini, rappresentanti di categoria e dalle associazioni per definire le priorità che, attraverso l’uso dei fondi comuni ...

