Fiorentina Bologna 1-0 LIVE: Chiesa porta in vantaggio i viola (Di mercoledì 29 luglio 2020) Allo Stadio Franchi, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Franchi”, Fiorentina e Bologna si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Bologna 1-0 48′ GOL Fiorentina – 23′ Chiesa a un passo dal gol – Bello scambio tra Cutrone e Chiesa, con quest’ultimo che sterza davanti a Skorupski e prova a batterlo ma Danilo salva tutto sulla linea 16′ Chance per Sansone – Pallone basso e arretrato per Orsolini, tiro di esterno svirgolato che diventa un assist per Sansone. In ... Leggi su calcionews24

Foet247Europe : Fiorentina 1 Bologna 0. Chiesa #FiorentinaBologna - Salvato95551627 : RT @SoyCalcio_: ? ¡GOOOOOOOOOOOL DE LA FIORENTINA! ¡CHIESA! Octavos gol del italiano. Fiorentina 1-0 Bologna. #FiorentinaBologna https://… - Fiorentinanews : 48' GOOOOLLL DELLA FIORENTINA. Chiesa batte Skorupski anche grazie ad una deviazione. #FiorentinaBologna - DeportesTotal8 : 48’ GOOOOOL Fiorentina GOOOOOOL Chiesa Fiorentina 1-0 Bologna - rfutbol : Gol Fiorentina, Fiorentina 1-0 Bologna (min.49) #Fiorentina #Bologna #SerieA -