Ethan Hawke | «Perché non bastano i cartelli con Black Lives Matter»

Ethan Hawke è uno dei protagonisti del numero di GQ in edicola. Qui, l'intervista con il nostro magazine. Nei mesi scorsi ha recitato Shakespeare nei boschi, girato un video con la figlia Maya che canta nel fienile di casa, registrato «I vagabondi del Dharma» di Kerouac in formato audiolibro. L'isolamento non deve aver disturbato troppo Ethan Hawke: sarà che ha sempre molte cose da fare. Roba concreta, del genere che viene iscritto alla voce "crescita personale". Lo ha sempre sostenuto: scrivere, dirigere e recitare sono attività che lo rendono migliore come essere umano, prima ancora che come autore. Usa sempre la macchina per scrivere, pensando a Tennessee Williams, di cui è pronipote da parte di padre: tra i progetti di quest'anno c'è ...

