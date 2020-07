Caldo africano con temperature fino a 40 gradi: domani 10 città con bollino rosso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Italia rovente per effetto di un’ondata di Caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Sono 10 le città con bollino rosso venerdì 31 luglio, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore. L’allerta interessa Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Per queste ultime due città bollino rosso anche oggi. La prossima settimana torneranno i temporali al Centro nord, anche forti. La fiammata africana ci farà compagnia sino ai primi giorni di agosto, con i picchi più elevati attesi al Centro Sud. Al Nord il clima sarà all’inizio meno rovente, ma più afoso, causa lievi infiltrazioni di aria umida ... Leggi su laprimapagina

MediasetTgcom24 : Caldo africano sull'Italia, punte di 40 gradi | L'allarme della Coldiretti: 'Livello del Po e colture a rischio'… - rtl1025 : ??? Ondata di #caldo africano con temperature fino a 40 gradi. 10 le città con #bollinorosso venerdì prossimo, secon… - HuffPostItalia : Il caldo africano avvolge l'Italia: picchi fino a 40 gradi. Venerdì 10 città con bollino rosso - defrogging : RT @Cobretti_80: Aaaaah che bello il caldo africano!!! - infoitinterno : Regione – Meteo: ondata di caldo africano, fino a 40°C al Centrosud -

