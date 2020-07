Beautiful, spoiler 30 luglio 2020: Thomas fa la proposta ad Hope (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vediamo insieme cosa svelano le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale 5 il 30 luglio 2020. La festa sulla spiaggia in cui Hope ha chiamato Phoebe con il nome di Beth è stata un vero disastro. Thomas ha insinuato dei dubbi su Liam, non prima di averlo drogato con delle sostanze stupefacenti che si è procurato grazie all’aiuto di Vinni, uscito da poco di prigione. Il giovane Forrester ha intenzione di mantenere ancora a lungo il segreto sullo scambio di culle, così da avere Hope tutta per sé. Stando agli spoiler di Beautiful, Liam si comporterà in maniera ancora più esuberante nella puntata di Beautiful di giovedì. Dopo che Hope e ... Leggi su kontrokultura

iamenovgh : Una cosa che mi chiedo TROPPO spesso: ma non si sono mai rotti le palle di cantare What makes you beautiful ?… - lasara_81 : Super spoiler dagli USA con video nell'articolo. Povera Sally #beautiful #twittamibeautiful - berta95italy : Beautiful, spoiler Usa: Ridge vuole che Bill finisca in carcere per l'incidente di Steffy - lasara_81 : Ma che ridere ???????? #beautiful #twittamibeautiful - lasara_81 : Brooke vuole proteggere Hope, chissà se ce la farà #beautiful #twittamibeautiful -