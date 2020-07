Achille Lauro, «1990» non è un album per nostalgici (Di mercoledì 29 luglio 2020) Passeranno gli anni, le mode, persino le compagnie, ma i Novanta resteranno impressi nella memoria (o nel sangue) di chi li ha vissuti. E di chi, come Achille Lauro, nel 1990 ci è nato***.*** Che con il suo nuovo album ha voluto rendere omaggio al suo anno di nascita (e lo ha fatto da assoluto protagonista, come Chief Creative di Elektra Records/Warner Music Italy), ma più di tutto, appena compiuti 30 anni, ha voluto raccontare due storie. Due storie parallele, destinate a non incontrarsi mai davvero: quella di agli anni Novanta appartiene e quella “wild” di se stesso. Che è inaspettatamente insita nella versione deluxe di questo nuovo album che segue Bam Bam Twist, ed è struggente e ipnotica come «quell'attesa da acido che precede l'adrenalina ... Leggi su gqitalia

