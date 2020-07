Ultras Juventus, chiusa l’inchiesta Last Banner: 12 rinvii a giudizio e una condanna (Di martedì 28 luglio 2020) Ultras Juventus, chiusa l’inchiesta Last Banner: ecco le sentenze L’udienza preliminare dell’inchiesta Last Banner, in cui sono coinvolti Ultras della Juventus accusati di estorsione ai danni della società … L'articolo Ultras Juventus, chiusa l’inchiesta Last Banner: 12 rinvii a giudizio e una condanna proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

tuttosport : Ultras #Juve, una condanna e 12 rinvii a giudizio per l'inchiesta 'Last Banner' - beretta_gio : Estorsione e violenza, una condanna e tre assoluzioni per ultras Juventus - zazoomblog : Juventus inchiesta Last Banner: dodici ultras rinviati a giudizio una condanna - #Juventus #inchiesta #Banner:… - SimoneChirico1 : RT @CalcioPillole: Inchiesta #Ultras #Juventus: Con una condanna e 12 rinvii a giudizio si è conclusa, per il momento, l'inchiesta 'Last B… - Profilo3Marco : RT @tuttosport: Ultras #Juve, una condanna e 12 rinvii a giudizio per l'inchiesta 'Last Banner' -