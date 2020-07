Spagna, premier Sanchez critica quarantena imposta dall’Inghilterra (Di martedì 28 luglio 2020) Il premier Sanchez ha criticato la quarantena imposta dall’Inghilterra verso tutti coloro che rientrano da pesi spagnoli. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha rilasciato un’intervista alla tv Telecinco in cui ha criticato fortemente la decisione dell’Inghilterra di mettere in quarantena tutti coloro che rientrano da paesi spagnoli. Per Sanchez la decisione del governo guidato da … L'articolo Spagna, premier Sanchez critica quarantena imposta dall’Inghilterra proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

