Si fanno riprendere mentre lanciano un estintore dal finestrino di un treno in corsa: "Così sarò un mito sui social". Denunciati (Di martedì 28 luglio 2020) Il loro sogno è diventare degli influencer, ma al momento gli unici followers che hanno sono gli agenti della Questura. Lo scorso 21 luglio due 19enni sono saliti sul treno Torino-Bardonecchia e, tutti fieri, si sono ripresi mentre commettevano degli atti di vandalismo. Dapprima sono entrati nella cabina di guida del treno, quella riservata ai conducenti, per svuotare un estintore e lanciarlo fuori dalla carrozza. Dopodiché, sempre sotto l'obiettivo attento dello smartphone, hanno anche acceso un fumogeno. Il video è poi finito sui loro profili social, attraverso i quali gli agenti sono riusciti a identificarli. "Frate, lo vuoi un po' di fumo?", "Sì, lo voglio, lo voglio". "E l'estintore che parte lo vuoi?", ...

Lo spazio è una grande opportunità d’investimento, tycoon americani come Elon Musk e Jeff Bezos lo hanno capito da tempo. Negli ultimi 5 anni gli investimenti di venture capital in campo spaziale sono ...

Buona lettura. Cusano Mutri nel libro di Gioconda Fappiano. Un viaggio sentimentale nella “perla” del Matese

Annamaria Tartaglia – Abbiamo fatto quattro chiacchiere con l’autrice Gioconda Fappiano per capire come sia nata l’idea di dedicare un libro al suo paese adottivo.”Esiste un paese da scoprire nell’ent ...

