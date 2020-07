"Sconcerto per lo stato d'emergenza". Salvini, dopo il discorso di Conte, telefona a Mattarella (Di martedì 28 luglio 2020) In un "cordiale" colloquio con il capo dello stato Sergio Mattarella, il leader della Lega Matteo Salvini ha espresso "grande Sconcerto e preoccupazione per la volontà del governo di prolungare lo stato di emergenza in assenza di giustificazioni sanitarie e giuridiche a supporto della scelta, per l'aumento esponenziale degli sbarchi di queste settimane (con problemi sanitari e sociali gravissimi soprattutto nel nostro Sud)". Il leader della Lega, dopo il discorso del premier Conte al Senato, ha così deciso di chiamare il Capo dello stato per fargli conoscere il disappunto della Lega. "Per l'assoluto caos sulla scuola a proposito di riapertura, assunzioni, futuro degli otto ... Leggi su liberoquotidiano

