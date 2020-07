Reggina: profilo interessante per la corsia di sinistra (Di martedì 28 luglio 2020) Il nome nuovo rilanciato da Gazzetta del Sud è quello di Gianluca Di Chiara di proprietà del Benevento ed in forza al Perugia. Nel suo ruolo garanzia assoluta per la cadetteria, conta esperienze ... Leggi su citynow

_CalcioItaliano : Peccato, Yaya Toure sarebbe stato un profilo perfetto per Reggina o Monza. - UgoBaroni : RT @CalcioPillole: La #Reggina dimostra di essere molto vigile ed attenta sul mercato. Per il ruolo di portiere, secondo quanto raccolto da… - T_Russo_ : RT @CalcioPillole: La #Reggina dimostra di essere molto vigile ed attenta sul mercato. Per il ruolo di portiere, secondo quanto raccolto da… - GGiglio99 : RT @CalcioPillole: La #Reggina dimostra di essere molto vigile ed attenta sul mercato. Per il ruolo di portiere, secondo quanto raccolto da… - CalcioPillole : La #Reggina dimostra di essere molto vigile ed attenta sul mercato. Per il ruolo di portiere, secondo quanto raccol… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina profilo Reggina: profilo interessante per la corsia di sinistra CityNow Calciomercato Reggina, Crisetig e non solo | Taibi allo scoperto

La Reggina ha dominato in Serie C e ora prepara una grande squadra per il campionato cadetto. Il punto della situazione di Massimo Taibi È stata un’annata straordinaria per la Reggina, che ha dominato ...

Reggina, Taibi: "Seguiamo Buongiorno, Carraro e Folorunsho. Per Charpentier c'è l'ok del Genoa"

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è stato intervistato dalla Gazzetta del Sud. Queste le sue parole: “Oltre Carnesecchi per la porta sto valutando altri profili, la linea che stiamo ...

La Reggina ha dominato in Serie C e ora prepara una grande squadra per il campionato cadetto. Il punto della situazione di Massimo Taibi È stata un’annata straordinaria per la Reggina, che ha dominato ...Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è stato intervistato dalla Gazzetta del Sud. Queste le sue parole: “Oltre Carnesecchi per la porta sto valutando altri profili, la linea che stiamo ...