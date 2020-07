Paura a piazza Venezia, auto in corsa schiacciata dal crollo di un albero: ferita una donna (Di martedì 28 luglio 2020) Paura a piazza Venezia. La donna è stata portata in ospedale in codice giallo: fortunatamente le sue ferite non sono gravi, ma si è reso necessario il trasporto in ambulanza. L’incidente poteva causare una strage: alle 17.30, infatti, le strade della capitale sono molto trafficate e il crollo avrebbe potuto coinvolgere diverse vetture. Tragedia sfiorata a piazza San Marco a Roma, accanto alla centralissima piazza Venezia, a causa della caduta di un grosso albero nei pressi del capolinea dei bus Atac. L’arbusto è crollato addosso a una macchina che in quel momento stava transitando sulla strada. La conducente dell’auto, una donna di 51 anni, è rimasta ... Leggi su limemagazine.eu

