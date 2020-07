Pamela Barretta non si trattiene | Nuova guerra contro Enzo per l’ex di Uomini e Donne (Di martedì 28 luglio 2020) Pamela Barretta non riesce più a stare in silenzio e durante la giornata di ieri decide di lanciare l’ennesima frecciatina nei confronti di Enzo Capo. La guerra tra i due ha di nuovo inizio? L’ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne non riesce proprio ad accettare che la storia d’amore con Enzo Capo … L'articolo Pamela Barretta non si trattiene Nuova guerra contro Enzo per l’ex di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

IsaeChia : ‘#TronoOver’, #EnzoCapo e #PamelaBarretta voltano pagina (ma non mancano nuove frecciatine a distanza!) - zazoomblog : Pamela Barretta di nuovo contro Enzo Capo? “Siete acqua di pozzo ma...” (FOTO) - #Pamela #Barretta #nuovo #contro - CheDonnait : #Pamela faccia a faccia con il suo stalker. O quasi. #uominiedonne #tronoover #gossip -