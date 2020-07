No, queste foto non mostrano degli scheletri di giganti (Di martedì 28 luglio 2020) Il 14 giugno 2020 su Facebook sono state pubblicate tre foto che mostrano tre scheletri. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «foto di scheletri di umana specie gigante». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Post pubblicato su Facebook il 14 giugno 2020 – Fuori contesto La prima foto – in cui si vedono diverse persone intorno ai resti di due teschi molto grandi – e la seconda foto – dove compaiono due operai apparentemente sopra ad un teschio gigante – sono in realtà elaborazioni digitali prodotte per un concorso online che invita i partecipanti a creare delle immagini fasulle a tema archeologico, come si può verificare ... Leggi su facta.news

Le foto hanno scioccato il web ... il che lo rendeva mastodontico rispetto a loro. Tuttavia questi pesci possono arrivare a misurare anche il doppio. Pare che il povero animale, spiaggiatosi e morto ...

La lapide dedicata a Bara Thiam, il ventenne di origine senegalese morto saltando un guard rail nel 2017 a Ubiale Clanezzo, è stata distrutta da quello che ha tutta l'aria di un atto di vandalismo. Lo ...

