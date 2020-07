Mostra del Cinema di Venezia 2020, il programma (Di martedì 28 luglio 2020) Mostra del Cinema di Venezia 2020, niente (nemmeno il 2020 del Covid) ferma il Leone della laguna, che recupera per certi versi la sua vocazione più profonda. Il programma, infatti, lascia meno concessioni del solito ai pop e al mainstream per farsi meno festival e più Biennale e più Mostra, con scelte molto alte, che spaziano dagli autori fedeli a questo evento-istituzione del Cinema a nuove proposte che puntano sulla sperimentazione se non a nuovi orizzonti (quelli della omonima sezione, ma anche in termini geografici) di mercato. Venezia 77 si presenta più internazionale che mai correndo da una parte all'altra del globo continuamente, titolo dopo titolo, ma con parecchio Cinema ... Leggi su gqitalia

