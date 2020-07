Inter-Napoli 2-0, i nerazzurri si riprendono il secondo posto (Di martedì 28 luglio 2020) Inter-Napoli si sfidano nel secondo anticipo del 37° turno della Serie A. Finisce 2-0 per i nerazzurri, che si riprendono il 2° posto Finisce 2-0 il match clou del 37° turno della Serie A tra Inter-Napoli. I nerazzurri vincono grazie alle reti di D’Ambrosio e Lautaro Martinez e scavalcano l’Atalanta al 2° posto. La partita Inter in vantaggio all’11°. Cross di Biraghi al centro dell’area di rigore che trova D’Ambrosio che con il sinistro beffa Meret sul primo secondo palo. Il Napoli risponde pochi minuti dopo con una conclusione da fuori area di Zielinski respinta da Handanovic. Al 31° grandissima occasione per ... Leggi su zon

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? le parole di @stefanosensi12 ?? i gol più belli nella storia di #InterNapoli ? E un qui… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - AlfredoPedulla : #Smalling: sondaggi di #jJuve, #Inter e #Napoli. Ma lui continua ad aspettare la #Roma - SevojnoOnline : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Il mio gol più bello da quando sono all'Inter? Difficile fare una classifica...' ?? #Lautaro Martinez anali… - JuveAdp : RT @Delirio897J: La Lazio di Inzaghi (2mln) ha vinto la Supercoppa Il Napoli di Gattuso (1,5mln) ha vinto la Coppa Italia La Juventus di Sa… -