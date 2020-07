Inter, i diffidati in vista dell’Atalanta: ecco chi è a rischio squalifica (Di martedì 28 luglio 2020) Sprint finale per il secondo posto con un occhio al cartellino giallo. L’Inter di Antonio Conte affronta il Napoli questa sera e poi sabato sarà ospite dell’Atalanta in un vero e proprio spareggio per la seconda posizione di questo campionato. E andiamo a vedere chi rischia la squalifica per l’ultima giornata: De Vrij, Borja Valero e Vecino. Con l’uruguaiano che ha già finito la stagione e quindi non è a disposizione, di fatto sono due i giocatori a rischio squalifica per somma di ammonizioni. I diffidati DELL’ATALANTA Leggi su sportface

Atalanta, i diffidati in vista dell’Inter: ecco chi è a rischio squalifica

Occhio al cartellino giallo. Finale di campionato tutto da gustare per la conquista del secondo posto con Atalanta, Inter e Lazio in lotta e proprio all’ultima giornata i ragazzi di Gian Piero Gasperi ...

