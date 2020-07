Gennaro Gattuso dopo Inter-Napoli: “Serve più anima, in questo periodo l’abbiamo persa” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport dopo la gara persa contro l’Inter a San Siro. “Per vincere bisogna segnare e se ti capitano 5-6 occasioni e non segni, fai fatica. Oggi è stata una grande partita a livello qualitativo, la squadra mi è piaciuta. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto goal. Col Barcellona sarà una partita diversa, l’Inter è più fisica e il Barcellona palleggia molto bene. Noi dobbiamo lavorare su quello che stiamo creando. In questo momento ci manca un po’ l’anima. Anche oggi abbiamo subito poco ma preso due goal. Serve più anima, in questo periodo l’abbiamo persa. I primi 10 minuti stasera non siamo entrati in ... Leggi su calciomercato.napoli

