FaZe Clan | un altro ex giocatore CS | GO nel suo team VALORANT | ecco Marved | pronto a stupire

FaZe Clan ha aggiunto un altro ex giocatore di CS:GO al suo team di VALORANT. L'organizzazione ha infatti confermato nella giornata di ieri che il ventenne Jimmy "Marved" Nguyen è entrato a far parte del team del gioco esports. Questo nuovo "acquisto" sta a significare che Marved si è ritirato da CS:GO dopo aver gareggiato a livello semi-professionale in Nord America per quasi cinque anni. Il più grande successo di Marved in CS:GO risale al 2016, quando arrivò secondo nelle NA Finals della ESEA Season 21: Premier Division. Marved ha ottenuto vincite per un totale di 5000 dollari, gareggiando a livello semi-professionale senza mai riuscire ad ...

