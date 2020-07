De Donno: «Non si può negare la pandemia». Cura al plasma? Mi prendevano in giro: resta quella più democratica» (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio) Giuseppe De Donno al negazionismo non ci sta. Il direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria all’ospedale Carlo Poma di Mantova, e pioniere della terapia con il plasma contro Covid-19, risponde a quanto avvenuto al convegno di ieri in Senato, ribadendo al contrario che la pandemia non può essere negata. «Non si può negare che questa pandemia sia esistita, io ho vissuto 3 mesi difficili, chiuso in ospedale vedendo gente soffrire e morire e sono terrorizzato dal fatto che questa esperienza si possa ripetere», racconta. Secondo De Donno le poche regole chiare che occorre ancora seguire saranno decisive «per cercare di evitare la diffusione del virus che sta ancora ... Leggi su open.online

romi_andrio : RT @Open_gol: De Donno: «Non si può negare la pandemia». Cura al plasma? Mi prendevano in giro: resta quella più democratica» - Open_gol : De Donno: «Non si può negare la pandemia». Cura al plasma? Mi prendevano in giro: resta quella più democratica» - Notiziedi_it : De Donno: «Non si può negare la pandemia». Cura al plasma? Mi prendevano in giro: resta quella più democratica» - piellezeta : @enneu78 @genx52 @canttolibero @Minutza2 @pbecchi @TarroGiulio @azangrillo La plasmaferesi che sta facendo per altr… - dorinileonardo : De Donno non nega -