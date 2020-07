Cremona, parte il sistema integrato sull'Agri-food (Di martedì 28 luglio 2020) Cremona, 28 luglio 2020 - parte il sistema integrato di ricerca in ambito Agri-food . Questa mattina in Comune a Cremona la presentazione della Convenzione già approvata qualche giorno fa dal ... Leggi su ilgiorno

Ale_Capelli : RT @UniPopCremona: CORSO STREET FOOD SPECIALIST - Durata annuale – Frequenza 1 volta a settimana – Disponibilità 15 posti partecipazione i… - Ale_Capelli : RT @UniPopCremona: CORSO OPERATORE OLISTICO IN SCIENZE PSICOFISICHE - Durata biennale – Frequenza 2 volte a settimana – Disponibilità 20 po… - Ale_Capelli : RT @UniPopCremona: CORSO DEGUSTATORE DI BIRRA - Durata trimestrale – Frequenza 1 volta a settimana – Disponibilità 20 posti partecipazione… - Ale_Capelli : RT @UniPopCremona: CORSO DEGUSTATORE DI FORMAGGI - Durata trimestrale – Frequenza 1 volta a settimana – Disponibilità 20 posti partecipazi… - Ale_Capelli : RT @UniPopCremona: CORSO OPERATORE OLISTICO SPORTIVO - Durata biennale – Frequenza 1 volta a settimana – Disponibilità 20 posti partecipaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona parte

IL GIORNO

Cremona, 28 luglio 2020 - Parte il sistema integrato di ricerca in ambito agri-food. Questa mattina in Comune a Cremona la presentazione della Convenzione già approvata qualche giorno fa dal Consiglio ...Due donne cremonesi Annalisa Malara e Claudia Balotta hanno contribuito e in maniera determinante alla lotta al CoronaVirus. Noi cittadini Le chiediamo, a nome della nostra comunità di attivarsi affin ...