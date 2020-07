Cadono rocce su una spiaggia: ci sono feriti gravi (Di martedì 28 luglio 2020) Una ragazza ferita gravemente alle testa e altre due persone colpite da rocce cadute sulla spiaggia dalla scogliera. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto oggi 28 luglio intorno alle 13 sulla spiaggia della Buca delle Fate, sul promontorio roccioso tra Piombino (Livorno) e Baratti. Delle tre persone ferite, secondo le prime testimonianze, la più grave è la giovane. Sul posto è intervenuta la capitaneria di Piombino che ha inviato un’imbarcazione privata con a bordo personale del 118 alla spiaggia per prestare più rapidamente possibile soccorso ai feriti. Lo stesso natante è stato poi raggiunto da una motovedetta della capitaneria che l’ha scortato fino al porto di Baratti dove ad attendere i tre ... Leggi su howtodofor

Corriere : Golfo di Baratti, cadono rocce dalla scogliera: tre feriti, grave una ragazza colpita alla testa - SkyTG24 : Piombino, cadono rocce da una scogliera: tre feriti - MediasetTgcom24 : Piombino, cadono rocce da una scogliera: tre feriti #piombino - rep_firenze : Piombino, cadono rocce sulla spiaggia: tre feriti [aggiornamento delle 18:29] - s_tamburini : Azz... Cadono rocce dalla scogliera: feriti padre e figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Cadono rocce

Sono due, e non tre come riferito in un primo momento dai soccorritori, le persone, padre e figlia, leggermente ferite nella caduta di alcune pietre dalla scogliera mentre si trovavano sulla spiaggia ...Secondo le prime testimonianze raccolte la più grave è una ragazza che sarebbe stata colpita alla testa da una roccia. L’incidente è accaduto intorno alle 13. Delle pietre si sono staccate dalla scogl ...