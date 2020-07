Bocelli dice di essere stato frainteso sul Covid, ma ci ricade: “Festa a Napoli e non è successo niente” (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli è finito nell’occhio del ciclone della stampa dopo aver in un certo senso sminuito il problema Covid-19 che ha colpito l’Italia ed il mondo intero. Aveva parlato di umiliazione subita dal lockdown, causa la privazione delle libertà personali, pensiero che poi ha cercato di spiegare meglio durante un secondo intervento, ma anche in questo caso sembra averla fatta un po’ grossa. Dopo le notizie fornite ieri sulla vicenda ed il mezzo passo indietro del diretto interessato, che si è detto “frainteso“, una nuova questione si affaccia all’orizzonte. Le parole di Bocelli a Napoli sul Covid-19 In quest’ultimo caso, infatti, Andrea Bocelli ha voluto prendere come esempio i festeggiamenti avvenuti a ... Leggi su bufale

