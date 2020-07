A Bugliano tolgono la cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli: in tanti ci cascano (Di martedì 28 luglio 2020) Enormi polemiche dopo la decisione del Comune di Bugliano di cancellare la cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli, in seguito alle dichiarazioni che sono state rilasciate nella giornata di ieri dal noto tenore durante un convegno alla presenza di Salvini. Parole in parte smentite dal diretto interessato, se pensiamo che nelle ultime ore abbiamo già condiviso la sua marcia indietro, utile per far presente al pubblico di essere stato frainteso dopo il tanto discusso intervento. La bufala di Bugliano che la cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli La vicenda del giorno nasce da un post pubblicato dal Comune di Bugliano su Facebook, in cui si annuncia la volontà di cancellare la ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Bugliano tolgono Tolgono la cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli? Il Comune degli “amici di Renzi e del PD” non esiste Open Andrea Bocelli, la cittadinanza onoraria tolta: tutti credono alla bufala di Bugliano

