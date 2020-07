Ultime Notizie Roma del 27-07-2020 ore 18:10 (Di lunedì 27 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno non posso tollerare che si dubiti della mia integrità di quella dei miei familiari sono le parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana riferendo nell’aula del consiglio regionale dopo le indagini che lo vedono coinvolto per la fornitura di camici della dama Spa di cui è proprietario il cognato Andrea Dini in cui indagato per frode nelle pubbliche forniture Fontana mentito si dimetta commenta il capogruppo lombardo del MoVimento 5 Stelle Massimo De Rosa Che aggiunge mesi di fuga e poi un’ora di vuota paternale per il governatore del Veneto Luca Zaia Fontana una persona per bene e Saprà sicuramente dare spiegazioni e motivazioni non ha dubbi andiamo a Piacenza si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP il ... Leggi su romadailynews

fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - fanpage : Lopalco: “Non sono i migranti a causare la ripresa dei contagi” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, ecco il bollettino di oggi: 168 casi nelle ultime ore, sol… - Fprime86 : RT @SkySport: Infortunio #Dybala, l'esito degli esami -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Il bollettino: 170 nuovi contagi, i morti sono 5 Fanpage.it Albania, il parlamento respinge la richiesta di rimozione del presidente Meta

Il parlamento albanese ha respinto oggi con 78 voti la richiesta avanzata nel luglio dello scorso anno dalla maggioranza socialista del premier Edi Rama e riguardante la rimozione dall’incarico del ...

Toscano scomparso in Portogallo, la sorella: "Aiutateci"

Il volo di ritorno non l'ha mai preso. Doveva essere all'aeroporto di Lisbona il 20 luglio per rientrare dalla vacanza in Portogallo, a casa, a Castiglione della Pescaia. Ma Francesco Giallini, 39 ann ...

