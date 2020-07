Trento: orso M49 è scappato ancora dalla gabbia del Casteller (Di lunedì 27 luglio 2020) E' di nuovo in giro. L'orso M49 è scappato, ancora una volta, dal recinto del Centro faunistico del Casteller, a sud di Trento. Lo ha reso noto questa mattina, 27 luglio, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti Leggi su firenzepost

SergioCosta_min : L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabil… - Agenzia_Ansa : L'orso #M49 nuovamente fuggito dal recinto del Casteller #Trento - TgrRaiTrentino : #Orso #M49, nuova fuga dal #Casteller - TGR Trento - Yellowsand0 : RT @SergioCosta_min: L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabile.… - tomasin_luca : @SergioCosta_min @minambienteIT Ma non possiamo rinchiudere fugatti e lasciare l’orso libero? #m49 #papillonlibero #trento -