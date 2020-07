Le date di inizio dei saldi estivi 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) Dovevano iniziare il primo agosto, ma la Conferenza delle Regioni ha deciso che ogni regione può decidere in autonomia Leggi su ilpost

perseo19781 : Inizio a ringraziarvi tutti del supporto che mi date, delle risate fatte ogni volta in ogni live. Ringrazio anche… - Barbaga3Gaetano : RT @simodefa89: La St. Michael's Church nel borgo di Monkton Combe ?? #Inghilterra, Somerset ?? Abbattuta all'inizio del XIX secolo e ricos… - woosangumiu : Mia sorella (15) ha speso 80 euro di sigarette e i miei lo sanno. Io (19) compro un album e mi scannano viva allora… - bataclava1975 : @Danyela_78 tendo a dimenticare tutti gli anniversari brutti, cancello date, avvenimenti, persone, se è un inizio d… - Andy51865765 : Una considerazione. Che senso ha mandare i ragazzi a scuola per meno di una settimana e poi ripulire e risanitizza… -

Ultime Notizie dalla rete : date inizio

Il Post

Brusco dietro front per Nexi nell’ultima seduta della settimana. Jefferies ha confermato la raccomandazione buy e il target a 20 euro sul titolo nonostante quanto riferito da MF sull’ipotesi di integr ...Sono 1.388 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale non si registrano nuovi contagi, ...