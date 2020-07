Genoa e Lecce, 180 minuti per stabilire che rimane in Serie A (Di lunedì 27 luglio 2020) A due giornate dal termine della Serie A, rimane ancora da stabilire chi sarà l’ultima squadra a retrocedere tra Genoa e Lecce Dopo aver stabilito il vincitore e le quattro qualificate in Champions League, in Serie A resta ancora da stabilire chi seguirà Spal e Brescia in Serie B. A 180 minuti dal termine del campionato, restano in corsa Genoa e Lecce, con i liguri che hanno un vantaggio importante sui pugliesi. Sono quattro infatti i punti di differenza tra le due squadre, che con due giornate ancora da giocare, mettono i liguri in una posizione abbastanza tranquilla. Nell’ultimo turno entrambe le squadre hanno perso, il Genoa con l’Inter e il ... Leggi su zon

