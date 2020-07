Furti d’auto, ecco marche e modelli più rubati in Italia. E dove ne ‘spariscono’ di più (Di lunedì 27 luglio 2020) I dati parlano chiaro e sconcertano. L’indagine riguarda i ladri di auto. È la società che si occupa del recupero di veicoli rubati a fornire i dati più rappresentativi. Per cominciare, un occhio di riguardo su Panda e 500, ma i ladri riescono persino a rubare suv, che sembrano fare molta ‘gola’. Questo è quanto emerge dalla ricerca di LoJack Italia. Primi in lista i brand del gruppo FCA, in particolare 6 modelli tra i 10 più rubati. I dati forniti dalla società parlano chiaro: Fiat 36.847 veicoli rubati e circa il 39% dei Furti nazionali, Lancia (6%) e Alfa Romeo (5%), ed è così che il tasso di recupero di veicoli oscilla tra il 40% e il 44%, sotto la media il recupero nazionale del 36%, i ladri vanno ... Leggi su caffeinamagazine

wam_the : Furti d’auto, la classifica delle regioni: la Campania vola - ildenaro_it : #Furti d’#auto, il #record a #Napoli. Si #rubano soprattutto #Panda e #500 - zazoomblog : Napoli è capitale dei furti d’auto: i numeri shock - #Napoli #capitale #furti #d’auto: - biancacle : RT @mattinodinapoli: Furti d'auto, Campania maglia nera: Panda e 500 i modelli più rubati - mattinodinapoli : Furti d'auto, Campania maglia nera: Panda e 500 i modelli più rubati -

Ultime Notizie dalla rete : Furti d’auto Furto dei memorabilia di Ayrton Senna: ecco l'elenco dei cimeli spariti Gazzetta D'Asti