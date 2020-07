'El ritmo del Cajon', il brano lanciato da 'Temptation Island' scala le classifiche (Di lunedì 27 luglio 2020) Il brano ' El ritmo del Cajon ' colonna sonora della compagna Tezenis lanciato nella trasmissione di Canale 5 ' Temptation Island ' sta scalando le classifiche e diventando un vero e proprio ... Leggi su tgcom24.mediaset

FBiasin : Ore 00.53 Fuorigioco di qualcuno a caso del #Sassuolo. Così, per non perdere il ritmo. - FBiasin : Se uno sia più o meno simpatico conta poco. Più che altro bisogna rendere atto a #Pioli di aver fatto un gran lavo… - Agenzia_Ansa : Nel 2019 il consumo del suolo in Italia (cioè la sua copertura con cemento o asfalto) è avanzato di altri 57 chilom… - sabrellabella : @dariolaser super d'accordo debunkiamo questa stronzata del ritmo circadiano che tanto da quando abbiamo scoperto l'elettricità è inutile - paolovega : RT @don_alirio: Del beat al ritmo. De la rima a la cima. -

Ultime Notizie dalla rete : ritmo del "El ritmo del Cajon", il brano lanciato da "Temptation Island" scala le classifiche TGCOM La Gazzetta del Motorsport: in MotoGP trionfa Quartararo, Rossi terzo

Alla fine, Marc Marquez ha dovuto alzare bandiera bianca. Lo spagnolo ha tentato in tutti i modi di correre ma il suo omero appena operato a seguito della caduta della prima gara, non li ha permesso d ...

MotoGP, Andalusia: Quartararo nel tris Yamaha, Rossi terzo

Fabio va a punteggio pieno con le Yamaha che monopolizzano il podio e Valentino che chiude terzo. Peccato per Bagnaia, tradito dalla Ducati quando era secondo. Si dice che quando il gatto non c'è, i t ...

Alla fine, Marc Marquez ha dovuto alzare bandiera bianca. Lo spagnolo ha tentato in tutti i modi di correre ma il suo omero appena operato a seguito della caduta della prima gara, non li ha permesso d ...Fabio va a punteggio pieno con le Yamaha che monopolizzano il podio e Valentino che chiude terzo. Peccato per Bagnaia, tradito dalla Ducati quando era secondo. Si dice che quando il gatto non c'è, i t ...