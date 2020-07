“Doveva sposare te”. E la ex fidanzata di Lino Guanciale replica così (Di lunedì 27 luglio 2020) Lino Guanciale ha sposato la sua professoressa in gran segreto per poi postare poche foto sui social a dimostrazione della loro felicità. Prima del matrimonio con Antonella Liuzzi, l’attore molto amato dal pubblico di RaiUno per via di serie tv come Non dirlo al mio Capo o Che Dio ci Aiuti, è stato fidanzato a lungo con una collega attrice, Antonietta Bello. Che su Instagram ha dimostrato una certa eleganza. Quando un utente ha commentato una sua foto con la frase: “Sei molto bella, dovevi esserci tu vicino a Lino“, lei ha prontamente risposto: “Tesoro, vicino Lino è giusto ci sia colei di cui Lino è innamorato, non credi? Comunque, grazie mille per il complimento, quello è piacevole assai“. Insomma, non tutte le ex hanno il coltello tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano

