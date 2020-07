“Diamo precedenza a chi aspetta”: l’iniziativa sulle spiagge di Ischia (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – “Diamo precedenza a chi aspetta”, sono queste le parole che si leggono sui segnaposti dedicati alle donne incinte che decideranno di recarsi in spiaggia. L’amministrazione del Comune di Ischia ha ufficializzato una novità presente sulle spiagge libere del suo territorio. Si tratta dei segnaposto dedicati alle donne incinte dal sesto al nono mese di gravidanza, un’attenzione alle future mamme nel piano “sole, mare e sicurezza”. Il nuovo assetto dato agli arenili liberi prevede libero accesso per tutti, ma mantenendo le distanze interpersonali di almeno un metro e con posti riservati nelle prime file alle persone con disabilità gravi per un’estate più tranquilla e Covid-free. L'articolo ... Leggi su anteprima24

