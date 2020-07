Daydreamer anticipazioni: CAN, un’altra donna lo vuole! Sanem come reagirà? (Di lunedì 27 luglio 2020) Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) riusciranno davvero a costruire un rapporto basato solo ed esclusivamente sull’amicizia e il rispetto reciproco? La risposta a questa domanda comincerà a prendere forma nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, dato che i due faranno davvero fatica a non provare gelosia l’una nei confronti dell’altro.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: CAMINO e il mistero legato a ValdezaQuesto genererà diversi momenti esilaranti nella telenovela turca, vediamo le anticipazioni. Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can lascia Sanem, ecco perché Negli episodi andati in onda di recente su Canale 5, Can ha confessato a Sanem di essere l’Albatros che tanto ... Leggi su tvsoap

