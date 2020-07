Covid, la virologa cinese Shi Zhengli contro Trump: “Deve scusarsi, il virus non è nato a Wuhan” (Di lunedì 27 luglio 2020) La chiamano Bat Woman, perché per più di 15 anni ha studiato i pipistrelli nelle grotte. Gli stessi dai quali si è originato il Covid, pandemia globale del 21°secolo. Shi Zhengli, 56 anni, virologa cinese con dottorato in Francia, è alla guida di un gruppo che studia il Sars-CoV-2 presso l’istituto di virologia di Wuhan, che Trump ha accusato di avere creato il virus in laboratorio. Affermazioni smentite categoricamente da Shi: in un’intervista a Science si scaglia contro il presidente americano, che dovrebbe scusarsi con la Cina per l’uso di slogan come “virus di Wuhan”, “virus cinese” e anche ”Kung ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Le affermazioni del presidente Trump che il Sars-CoV-2 è uscito dal nostro istituto contraddicono totalmente i fatti, danneggiano il nostro lavoro accademico e la nostra vita personale. Il presidente ...

