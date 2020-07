Claudia Gerini | prima uscita pubblica con il fidanzato Simon Clementi

Claudia Gerini fa coppia fissa con Simon Clementi da circa 1 anno. Insieme sono stati paparazzati più volte, in vacanza sulla neve con tutta la famiglia o alla festa di compleanno dell’attrice. Mai prima d’ora, però, avevano partecipato a un evento pubblico insieme. Per fare il grande passo la coppia ha scelto il red carpet del Filming Italy Sardegna Festival. Entrambi elegantissimi in abito scuro hanno posato abbracciati davanti ai flash, ufficializzando il loro amore. Si amano e non si nascondo, e la terza edizione della kermesse cinematografica a Santa Margherita di Pula è stata l’occasione ideale per debuttare insieme. Claudia era bellissima, con le curve fasciate da un abito scuro drappeggiato e con trasparenze sulle maniche. Simon, elegante e impeccabile, era al fianco della sua compagna in abito blu e cravatta rossa. Niente baci in pubblico, solo due sorrisi raggianti a illuminare il loro volto. Clementi è un imprenditore romano. Alle spalle ha un matrimonio finito, dal quale però è nata sua figlia Mia. Anche la Gerini ha due figlie: Rosa e Linda, avute rispettivamente da Alessandro Enginoli e da Federico Zampaglione. Insieme sono una famiglia allargata perfetta, e Claudia sembra aver trovato la persona giusta da avere accanto.

Leggi su people24.myblog

DRepubblicait : Il Filming Italy Sardegna Festival premia Claudia Gerini [aggiornamento delle 14:41] - mengoniana30 : @risolutamente Lino Guanciale, Zachary Levi, Zach Efron, Claudio Amendola, Massimo D'apporto, Tom Welling, Gigi Pro… - histoniumnet : XV EDIZIONE MUSICHE IN CORTILE - zazoomblog : Claudia Gerini un amore da red carpet: prima uscita pubblica con il fidanzato - #Claudia #Gerini #amore #carpet: -