Carniarmonie: Mercoledì 29 a Enemonzo, giovedì 30 luglio a Sauris di Sotto (Di lunedì 27 luglio 2020) Carniarmonie prosegue la sua ricca programmazione, aprendo la terza settimana di festival con più di un concerto al giorno, tra antichi luoghi e spazi all’aperto. Mercoledì 29 luglio alle ore 20.45 nella Pieve dei Santi Ilario e Taziano ad Enemonzo, concerto monografico dedicato a Schubert, tra celebri e delicati lieder per soprano, arrangiati per archi e il capolavoro assoluto della musica da camera del quintetto. “Shubertiade”, per l’appunto, in programma L’ensemble composto dal soprano e violoncellista Cristina Nadal, da Carlo Lazari e Annamaria Pellegrino al violino, Paola Carraro alla viola e Carlo Teodoro al violoncello, sarà protagonista di una serata musicale alla Schubert, con: “Ständchen” n. 4 D. 957”, ... Leggi su udine20

FVGlive : Mercoledì #29luglio vi aspettiamo per un appuntamento imperdibile con #Carniarmonie Cristina Nadal (soprano e viol… - ENRICOLIOTTI : Carniarmonie: “Vox & Cello” mercoledì 22 a Invillino di Villa Santina -

Ultime Notizie dalla rete : Carniarmonie Mercoledì Carniarmonie: Mercoledì 29 a Enemonzo, giovedì 30 luglio a Sauris di Sotto Udine20 2020