Bodyguard: Richard Madden è una guardia del corpo su Rai 3 (Di lunedì 27 luglio 2020) Richard Madden - Bodyguard Bodyguard sbarca in chiaro. Già disponibile su Netflix, debutta oggi – in prima serata su Rai3 – la serie drammatica più vista degli ultimi dieci anni nel Regno Unito che vede protagonista Richard Madden. L’attore – lanciato dal ruolo di Robb Stark ne Il Trono di Spade e già attore principale de I Medici - veste qui i panni di David Budd, un ex soldato rientrato dall’Iraq e diventato una guardia del corpo. Budd ha una grande preparazione fisica e militare, ha intuito, prontezza di riflessi, è una vera macchina da guerra, ma nel profondo è un uomo irrisolto e ferito; proprio a causa della guerra soffre di stress post traumatico. Dopo aver sventato un attacco ... Leggi su davidemaggio

