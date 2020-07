Anzio, aggiornamento Coronavirus: 7 i casi positivi (Di lunedì 27 luglio 2020) Al momento i cittadini positivi al Coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diventati sette (2 ricoverati in ospedale e 5 in isolamento domiciliare). La situazione, come di consueto, è costantemente monitorata dall’Asl. Così in una nota il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Sono dieci i nuovi casi di coronavirus a Roma, sette nella provincia della Capitale e altri due dalle altre città del Lazio. Dati che arrivavo dalla task force delle Asl e gli ospedali di Roma e provi ...

Due nuovi positivi nelle ultime 24 ore rispettivamente ad Anzio e a Nettuno. Nel primo caso, come comunicato dall'aggiornamento fornito dall'assessorato regionale alla Sanità, si tratta di un uomo rim ...

